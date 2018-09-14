稱升息無助減緩通膨 土耳其總統：我對央行政策的耐心有限

根據《彭博社》報導，土耳其總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 今 (14) 日表示，升息對減緩通膨並無幫助，他對央行採取升息措施的耐心，「是有限的」。

為挽救疲弱的里拉，土國央行昨 (13) 日宣布，將基準利率由 17.75%，調升至 24%，並透過聲明指出，「若有必要，將進一步採取貨幣緊縮政策」；受此消息激勵，里拉兌美元一度勁揚逾 5%。

2018 年以來，土耳其里拉兌美元重貶逾 4 成，但自稱「利率之敵」的艾爾段極度厭惡升息，導致央行不敢擅自行動。

週四央行宣布升息前，艾爾段仍重申「高利率引發高通膨」論點，並稱土國「應該降息」。

艾爾段週五對其領導的正義發展黨 (AK Party) 發表演說時指出，「我現在 (對央行) 還有耐心，但這種耐心是有限的。」

艾爾段稱，昨天的大幅升息，將讓土耳其看見，央行獨立性帶來的後果。

土耳其官方數據顯示，該國通膨率直逼 18%，升至近 15 年高點。

由土耳其統計局數據可得知，8 月該國消費者物價，較 2017 年同期大漲 17.9%，不僅高於 7 月的 15.85%，還創下近 15 年新高。

台北時間週五晚間 7 點 58 分，Investing.com 數據顯示，美元兌里拉上揚 0.35%，至 1 美元兌 6.1029 里拉。