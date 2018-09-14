網龍《吞食天地M》有望帶動Q4轉盈 股價開高直奔漲停

中華網龍 (3083) 在旗下重量級新作《吞食天地 M》上市下，預期有望帶動第四季轉盈，今天股價開高後直奔漲停鎖住，走勢強勁。網龍指出，目前《吞食天地 M》事前登錄人氣高漲，已突破 10 萬人大關，預期推出後可望吸引不少經典玩家回歸。網龍今年上半年營收 1.93 億元，較去年同期的 1.84 億元略增，稅後淨損 0.33 億元、每股淨損 0.40 元。其中第二季營收 0.19 億元，稅後淨損 0.33 億元，每股淨損 0.23 元。



隨著《吞食天地 M》的上市，法人預估，該遊戲 IP 力道強勁，在華人世界中為經典作品，手遊版推出後有望可擠入前 15 名，單月營收可貢獻約 5000 萬元，加上網龍自行開發、營運，不需要支付權利金與額外費用，利潤較高，有望帶領網龍於今年四季轉虧為盈。