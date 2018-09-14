【異動股】環保板塊快速拉升 三聚環保(300072-CN)盤中漲停

今日早盤，環保工程板塊盤中拉升，截止發稿，三聚環保(300072-CN)盤中一度漲停，現漲8.62%報13.98元，中環環保(300692-CN)漲3.89%報14.69元，中持股份(603903-CN)漲3.58%報26.59元，鵬鹞環保(300664-CN)漲2.67%報15.38元，津膜科技(-CN)漲2.56%報7.61元，國祯環保(300388-CN)、啓迪桑德(000826-CN)、德創環保(603177-CN)等個股均有不同程度拉升。

消息面上，近日，中央主持召開大氣污染防治專題工作會議，審議通過了《京津冀及週邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。相較徵求意見稿，正式的文件對環保政策有所調整，2018年採暖季，“2+26”城市PM2.5目標濃度從降低5%下調至降低3%。同時據財新網等媒體報道，鋼鐵、有色、建材等行業不再規定限產比例，各地根據情況實行差别化錯峰生產。

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