中油油價估連4漲 汽油月漲1元 95無鉛恐豋31元大關

美伊關係緊張，國際油價持續走揚，依照中油油價機制及平穩機制估算，9/17 起每公升各式汽柴油將調漲 0.2 元，累積中油油價近四周漲幅達 1 元，95 無鉛汽油每公升將達 31 元大關，實際油價待中油 9/16 中午公布。

下週各式汽、柴油零售價可能為每公升 92 無鉛汽油為 29.5 元、95 無鉛汽油 31 元、98 無鉛汽油為 33 元，柴油為 27.7 元。

中油指出，由於美國商用原油庫存跌破 4 億桶，超出市場預期，加上美國伊朗關係緊張，市場擔心未來可能禁運伊朗石油，導致供油缺口，導致油價持續上漲，外媒預估，若美國達成讓伊朗原油出口量「歸零」的目標，油價恐漲破每桶 100 美元。

根據中油油價機制估算，至 9/13 止 7D3B 每桶原油均價為 77.02 美元，較上週上漲 1.26%，新台幣匯率為 30.819 元，較上週貶值 0.15%，下週汽柴油價格每公升各約調漲 0.5 元。

如以此估算，95 無鉛汽油每公升為 31.3 元，依照 5/11 起油價平穩機制，95 無鉛汽油每公升價格落於 30 至 32.4 元間，將由中油吸收 25% 漲幅，故下週汽柴油每公升調漲幅度為 0.2 元。