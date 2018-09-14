人民幣升幅收斂但仍收漲近200點 市場漸趨理性且看中美談判進展

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周四放量收升近200點，但較盤初升幅則明顯收窄，中間價亦小升。交易員稱，逆周期因子持續影響中間價，隔夜美國突然釋放貿易戰談判信號推低美元指數，人民幣外匯市場情緒短暫轉好；但隨著市場對中美談判前景看法轉趨謹慎，午後美指轉升，人民幣收斂升幅。

他們並表示，午後客盤購匯需求再現，但各方並無意繼續推低匯價，部分機構趁機在6.85元附近倒量，成交量放大至2016年12月20日以來最大。目前觀望中美談判是否有實質性成果，短期人民幣料維持在6.8-6.9元區間波動。

而受談判可能利好影響，隔夜離岸CNH表現強勁，但今早市場漸趨理性，兩地匯價基本趨同；另外離岸人民幣流動性昨日開始轉為寬松，離岸CNH掉期點也隨之回落。

“感覺離岸CNH想走一波升值的，無奈境內客戶購匯不減，硬生生被拉下來，”一中資行交易員稱，“下午做量的多了起來，隨便美指、CNH怎麽動，在岸就是不動。”

針對美國這次意外的談判邀請，市場看法普遍謹慎，一中資行交易員表示，現在還不知道能談出什麽，或許又是不歡而散。

中國商務部新聞發言人高峰稍早表示，貿易摩擦升級不符合任何一方的利益，中美經貿磋商的團隊近來一直保持各種形式的溝通，雙方就各自關註的問題進行交流，中方確實已經收到美方邀請，並對此持歡迎態度，正就細節進行溝通。

全球匯市方面，美元兌一籃子主要貨幣周四上漲，脫離前一交易日所及兩周低位。今日將有三家央行公布政策決定，投資者選擇離場觀望。

歐洲央行和英國央行稍後將公布政策決議，市場預計兩家央行料維持利率不變，或許最受矚目的利率決定來自土耳其央行，預計周四將加息。

路透上海9月13日

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