樂視網(300104-CN)復牌跌停 五席位合計賣出1.70億

今日，樂視網(300104-CN)復牌跌停，報3.74元，換手率9.79%，全天成交11.48億元。盤後數據顯示，買賣前五席位均為券商營業部。其中，賣方前五席位合計賣出1.70億元，賣一席位中信證券上海分公司賣出7480萬元。買方前五席位合計買入4855萬元，買一席位中信證券深圳總部證券營業部買入1144萬元。

樂視網昨晚連發兩公告，一是披露了股價異動停牌核查結果。樂視表示，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;公司近期未接待過任何機構和個人投資者的現場調研;公司5%以上股東目前沒有增持公司股票計劃;公司控股股東不存在應披露而未披露的重大事項。

樂視網更新的債務情況顯示，9月底預計到期的金融機構借款類債務約19.24億元，依舊存在到期無法按時兌付的風險。目前，樂視網管理團隊面臨的最大挑戰是如何避免股票被暫停上市。根據公司半年報，樂視網目前的淨資產為-4.77億元，較2017年年報中的6.63億元大幅縮水，且下半年存在持續虧損的可能性。根據相關規定，若樂視網2018年的財務會計報告顯示當年年末經審計淨資產為負，深交所可以決定暫停其股票上市。

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