蘋果推新款Apple Watch 廣達嗨起來 H2業績添動能

蘋果 (Apple) 新品發表會中，除 iPhone 新品外，意外現身的是 Apple Watch Series 4，營運長威廉斯 (Jeff Williams) 並宣誓此款新機將把 Apple Watch 帶入下一階段，一般預料主要 Apple Watch 組裝代工廠廣達 (2382) 將是最大受惠者。廣達週四 (13 日) 股價也在此消息激勵之下，終場收漲 2.78% 或 1.4 元，來到 51.7 元，表現強勢。



據了解，這次 Apple Watch Series 4 強調將成為人們的健康守護者，其最大亮點在於更大的螢幕，喇叭音量加大 50%，運作效能快了兩倍，而錶身防水功能更佳，全新的心律感測元件，將可識別心律過低、過高等心跳異常等情況，同時加入心電圖 (ECG) 量測功能。



根據蘋果定價，一般款的 Apple Watch series 4 為 399 美元起跳，eSIM 版本則將從 499 美元起跳。廣達為 Apple Watch 的主要組裝代工廠，8 月份合併營收在新機種鋪貨效應之下，達 993.2 億元，較上月增加 10.8%，年增率 8.85%，創今年新高，預估 9 月業績更好。