滬指上演“深V反轉”漲超1% ，A股大底迹象愈加明顯

經過長期的觸底下探，甚至時而創下階段新低，A股正考驗著股民的意志。無論是激進或者穩健的投資者，應該沒有誰還會大嚷著“抄底！”二字了吧！

在當前中國經濟增速下行以及中美貿易糾紛的大背景下，A股的弱勢表現是情理之中。但今日A股的走勢讓人有一臉懵的感覺，或許能一改往日頹勢。

三大板塊助力 滬指上演深V反轉

今日早盤，受到美方邀中方進行新一輪貿易談判的影響，滬深兩市大幅高開，讓市場為之歡呼。其中滬指高開0.87%，創業板指高開1.17%，個股也呈現普漲態勢，銀行、保險、5G等板塊充當排頭兵，漲幅搶眼。

但好景不長，A股開盤經過瞬間拉升後便震蕩走低，其中創業板更是下跌近1%。午後開盤，股指經歷短暫下探，試探昨日創下的階段性新低2647.17點。但支撐點表現較為穩固，在國防軍工及天然氣板塊的帶動下，股指觸底反彈。尤其是滬指表現更為強勁，收盤漲超1%，“V型反轉”行情再現。

截至收盤，滬指收報2686.58點，漲1.15%；深成指收報8163.76點，漲0.65%；創業板收報1391.28點，漲0.40%。

來源：同花順

A股今日的表現相當的頑強，離不開板塊的輪動助力。從盤面上看，頁岩氣、軍工、可燃冰、天然氣、海工裝備、高送轉、5G等板塊位居漲幅榜前列；生物製品、醫藥商業、白酒、基因測序、禽流感、豬肉、紡織製造等板塊跌幅居前。

其中，航天軍工、天然氣以及通訊板塊午後表現最為亮眼，板塊漲幅均超2%，快速拉升帶動了股指午後觸底反彈。

A股大底迹象愈加明顯

我們簡單從技術面上分析一下股指走勢。近期市場連創新低與弱反彈交替出現，量能不濟隻能繼續築底。技術上，指數當前已嚴重超跌，KDJ指標剛好達到20，證明市場超跌現象較為嚴重。此外，KDJ指標正在底部向上聚集形成金叉雛形，後市值得關註。MACD方面，60分鍾的MACD指標已在較低位置形成金叉，為反彈蓄積了衝高能量。

來源：同花順

在A股歷史上，市場連續四根季度陰線，跌幅較大的案例併不多，且出現類似跌幅之後，市場大風險也基本釋放完畢，故短期的困難，是中期機遇形成的前提條件。

因此，A股大底的迹象已越來越明顯。隻要消息面沒有過大的利空，股指反彈隨時有可能觸發，但出現大漲的行情不現實。這種行情要麽不要操作，要麽降低收益預期區間，嚴格執行高抛低吸策略。

儲備優質股時機到來

在財政貨幣政策託底經濟、市場估值處於底部、上市公司業績維持穩健、長期資金持續引入A股的環境下，也不宜對市場過度悲觀。

目前的行情，反彈的持續性差、空間小，且板塊輪動頻繁。所以這時候，對於投資者來說，有效的策略是選擇併儲備優質股。

此處指的優質股，是基本面優秀的股票，同時股價處於超跌位置，併且底部有資金持續流入建倉。這類股才是我們要關註的，其他的超跌股併不是標的。選出這類股後，可以進一步結合熱點和短線的漲幅篩選，從而進行波段操作。

中長期來看，這類股具有價值回歸的需求，中長期是將會震蕩上漲，短線將會波段性的上漲。我們可以抓波段走勢操作。

作者：覃漢計

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