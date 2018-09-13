河北環保廳：網傳各種有關今年秋冬季將停工限產的信息，為不實信息

河北環境保護廳發布聲明稱，近日網絡相傳各種有關今年秋冬季將停工限產的信息，此為不實信息。近日，網絡相傳各種有關今年秋冬季將停工限產的信息，此為不實信息。據了解，《京津冀及周邊地區2018--2019秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案》尚未正式發布，《河北省2018--2019秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案》正在制定中。

近日，河北省大氣辦印發了《河北省嚴格禁止生態環境保護領域“一刀切”的指導意見》，明確了錯峰生產、重汙染天氣、建築施工、民生領域、清潔取暖等10個領域嚴禁“一刀切”。其中，對鋼鐵、焦化、鑄造、建材、碳素、化學原料藥(農藥)、有色、化工制造等高汙染排放行業，符合現行產業政策，汙染物能夠實現穩定達標排放且依法獲得排汙許可證的，要按照排放績效評價，秋冬季采取差異化錯峰生產。對實現超低排放、工藝技術先進、產品優質高端的“領跑者”企業，不列入錯峰生產名單;對其他不涉及煙粉塵、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等汙染物和VOCs排放的企業(或工序、生產線)，不列入錯峰生產名單，嚴禁“一刀切”式停限產。​​​​

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)