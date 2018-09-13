【華冠投顧】盤中解析：維持量縮打底

劉彥良 分析師

昨晚傳出美中擬再次進行貿易協商的利多，但我於盤前就在 Line 上提醒投資朋友「聽聽就好」，結果今天陸股果然開高走低，盤中低點甚至一度接近平盤。而台股則是在成交量不足千億同時面臨 5 日線反線下，衝高後拉回甚至一度翻黑，目前則在盤上小漲。

這周台股頂多就是打底，因為 5 日線下周才有望翻揚，而多方反攻力道強弱的關鍵在於陸股能否站上 2700 點。

雖然加權指數表現不佳，但跌深股如漲價題材股上演反彈，唯這些個股受限 5 日線反壓為弱勢反彈，而且再次破底後的底部都還沒有成型，投資朋友仍是小心追價風險，若是當沖者也要擬好操作策略該出就出不要留倉。

多方型態股方面，投信持續偏多的南電 (8046) 今天放量過高，盤中更觸及漲停板，預估本季將轉虧為盈，同時 11 月份擬調漲產品價格。另外一檔投信偏多的健策(3653)，最近也維持強勢整理型態，失守投信成本後很快又站回來，後續也有機會補量後再創新高，可持續留意。

生技股方面，連續飆漲的基亞 (3176) 今天打開漲停盤中上沖下洗大震盪，這幾天幾乎都是短線主力進場攪和，同樣題材的醣聯 (4168)、訊聯(1784) 今天已有轉弱跡象，投資朋友要小心短線主力獲利了結賣壓。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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