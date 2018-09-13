布蘭特原油觸及每桶80美元 美國原油庫存降幅大於預期

油價周三上漲，布蘭特原油觸及每桶80美元，此前美國原油庫存降幅大於預期，美國對伊朗的制裁增添了全球供應憂慮。

指標布蘭特原油升0.68美元，至每桶79.74美元，稍早觸及5月22日以來最高的每桶80.13美元。

美國原油漲1.12美元，至每桶70.37美元，此為一周高位。

美國能源資料協會(EIA)周三稱，美國原油庫存下降530萬桶，分析師預計為減少80.5萬桶。

“今日美國原油庫存下降530萬桶的數字，遠低於美國石油協會(API)公布的降幅，但仍比通常這一周大約100萬桶左右的降幅大得多，”Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch稱。

圍繞美國制裁伊朗的供應憂慮也支撐價格。自春季以來，特朗普政府稱將對伊朗實施制裁。交易員已經聚焦這可能給全球供應帶來的潛在影響。制裁自11月起將針對伊朗的石油出口。

“伊朗正日益成為原油市場的主推動力，過去幾周已經出現伊朗原油流動受到擠壓，整體流動大幅下降的情況，”顧問公司JBC Energy稱。

俄羅斯能源部長諾瓦克周三警告美國制裁伊朗可能帶來影響。

諾瓦克稱，受地緣政治風險和供應中斷影響，全球油市“脆弱”，但他補充道，如需要該國將增產。

路透紐約9月12日

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