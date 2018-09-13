貿易戰再打下去 里昂：中國下一招可能靠拉抬房價提振經濟

儘管中美計畫進行新一輪貿易談判，但這場貿易戰畢竟還在進行中，有專家表示，為了抵禦美國攻勢對中國經濟的影響，中方繼放手讓人民幣貶值後，下一招很可能鎖定房地產，靠拉抬房價來提振經濟。

雖然長期以來中國房市泡沫一直為外界所擔心，《CNBC》報導，里昂證券（CLSA）房地產研究董事總經理 Nicole Wong 指出，中國在貿易戰的非常時期，很可能靠鼓勵中國房地產價格進一步走升，以提振經濟。

Wong 預估，若貿易戰繼續打下去，很多非技能型的就業者會有失業風險，預估接下來中國房地產政策很可能轉向。更直指，房地產行業是個非常好的替代品。

他表示，房價上漲可以透過多種方式來刺激經濟，例如鼓勵買家在成本上漲之前加緊購買，進而帶動未來需求。而隨著房價高漲，也能把民眾的儲蓄從銀行轉到實體經濟中。

此外，若房地產市場蓬勃發展，也會帶動建築業與周邊產業新增工作機會，開發商對土地需求也會增加，這代表地方政府可以從土地銷售中獲得更多收入，進而再把錢投入基礎建設。

Wong 直言，雖然中國朝新經濟發展是重要的，但在緊急時刻，舊經濟模式依舊會是中國政府可能動用的重要工具手段。他表示，若預測屬實，這對潛在買家來說相當有利，主因是目前房價還算合理，而且有足夠的空間承擔抵押貸款。

他認為，整體來說，中國房地產市場並未被槓桿化，強調目前家庭現今儲蓄與未償還抵押貸款比例為三比一。因此，這項產業還有很大迴旋餘地，預計中國政府很有可能祭出此招。

不過也有外媒警告，中國的資產證券化熱度正在急劇升溫，必須警惕房地產掛鈎產品風險。標普全球信評數據顯示，今年上半年中國資產支持證券 (ABS) 發行規模超過 1,000 億美元，年增 44%，僅次於美國為全球第二大 ABS 發行市場。

報導指出，最令人擔心的可能是與中國房地產開發商掛鈎的 ABS 出現。屆時規模較小的供應商可將萬科和碧桂園這些大型房企的應收賬款折價出售給第三方代理機構，後者將這些應收賬款證券化並賣給投資人。

這項安排對供應商和開發商都有利，供應商可以較早收到貨款，而開發商可以延後償債。但若中國房地產市場最後真的出現下滑，與房地產開發商掛鈎的證券化產品將首當其衝。