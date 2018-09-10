中國官方今年第八次談房地產稅 專家預計後年審議機率大

中國十三屆全國人大常委會立法規劃公佈，當中最受矚目的房地產稅法、證券法 (修改) 被列入第一項目，事實上，這也是中國官方今年來第八次提到房地產稅法，最快很可能在今年底提交審議。

《證券日報》報導，這回房地產稅法被劃在第一項目，也就是指條件比較成熟，預計在本屆人大常會任期 (五年) 內提起審議的法律草案。

吉林省財政科學研究所所長張依群表示，這代表未來房地產稅立法腳步將加快，未來政府可以用稅收手段、以法制形式對房地產市場進行影響和干預，便可以減少頻繁運用行政手段干預，有利於維護房地產市場的長期穩定發展。

張依群指出，地產稅法最快可能在今年年底前提交審議，再向社會徵求意見，還有討論修訂的過程。按照中國的稅制改革流程，預計 2020 年會是一個重要的時間點。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍指出，房地產稅未來會是地方政府收入的重要稅種，各地會根據自身的財政狀況制定相應的免徵面積、稅率、稅收徵繳體系等，但是房地產稅的徵收，對於不同城市的房地產市場影響各有不同。

他表示，對一線、二線核心城市來說，房地產稅可能會降低房子的空置率，但不要指望房地產稅來控制房價過高。至於對三線、四線、五線城市來說，房地產稅影響可能更大，尤其這些城市的房屋空置率較高，租賃市場也不夠發達，房地產稅徵收之後可能會對房價造成一定壓力。

另一項在立法規劃中的修訂法律，就是證券法，目前是提請審議的狀態。今年稍早，全國人大常委會 2018 年立法工作計劃顯示，證券法（修訂）被列入預備審議項目，專家預計 2018 年推出機率不大，但未來 5 年推出並實施的可能性很大。

證券法在 2013 年就被列入立法計畫，但因為牽涉層面廣，加上目前市場環境複雜，中小型投資人多，修訂上必須更為謹慎，需要時間會更長，目前主要鎖定七大層面，包括註冊製具體內容暫不規定；監管執法權限、處罰力道雙雙升級；收購增持資金應說明「來路」；訊息披露全面升級為專章規定；證券交易增加操縱市場等情形；投資者保護設專章作規定；多層次資本市場作出原則規定明確三層次等。