【大行報告】國泰君安外匯：觀望英歐議息 外幣整固

國泰君安外匯分析員徐惠芳發表報告指出，週四，市場關注澳洲8月季調後失業率、澳洲8月就業人口變動、德國法國8月CPI年率終值、南非7月黃金產量年率、美國截至9月8日當周初請失業金人數、美國8月(核心)未季調CPI年率、國際能源署(IEA)公佈月度原油市場報告、歐洲央行利率會議、英倫銀行議息會議、歐洲央行行長德拉基講話、歐洲央行宏觀經濟預期。

週三亞市，市場等待美聯儲官員講話以及美國經濟褐皮書公佈，美元指數維持在95關口附近爭持。日本公佈資料，第三季度BSI大型製造業信心指數為6.5，前值-3.2；日本第三季度BSI大型非製造業信心指數為2.4，前值-1.4；日本第三季度BSI所有產業信心指數為3.8，前值-2.0。美元兌日圓窄幅波動，欠缺方向。

歐洲時段，市場對美國與加拿大的貿易談判依然謹慎，新興市場貨幣持續疲弱為市場帶來壓力；歐洲央行對歐元區經濟增長評價偏負面，一度打壓歐元。歐盟執委會主席容克呼籲，歐盟提升歐元全球貨幣地位，挑戰美元地位。他認為，歐洲一年的能源進口費用總計3000億歐元，當中八成用美元付款，但只有2%的能源進口來自美國，歐洲企業購買歐制飛機是用美元而非歐元結算，十分荒謬。歐元兌美元時段內升0.1%至1.1618。歐盟委員會指，不會成為有秩序脫歐的障礙，歡迎英國首相文翠珊維持英歐密切關係的提議，將採取一切努力避免愛爾蘭出現硬邊界。英鎊兌美元歐市下跌0.14%至1.3015，脫離一個月高位1.3087，消息指，英國保守黨內約50位議員已開會討論如何拉下首相文翠珊，可能為進展順利的脫歐談判上，蒙上陰影。

紐約時段，美國《華爾街日報》消息指，美國財政部長姆努欽已向中方發出邀請，希望在美國政府對中國加征新一輪關稅前，與美方進行貿易談判，消息公佈後，美元指數擴大跌幅，跌破95關口；澳元兌美元升近50點，一度高見日內高點0.7181，漲近0.87%；美國8月生產者物價指數(PPI)意外下滑，錄得一年半來首次下滑，因食品價格和一系列貿易服務價格的下滑，抵消了能源產品成本的上升，服務業成本下滑0.1%，批發能源價格上漲0.4%，汽油價格上漲0.6%。 歐元收於1.1626、英鎊收於1.3045。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)