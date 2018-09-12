【運達投顧】領先落底股有波段的機會

◆盤勢分析

台股今天又出現震盪看來市場還在殺融資，盤勢還不穩可是個股卻有領先大盤止跌的機會，但方向在哪該如何操做？分析如下：

1. 台股到今天還無法明顯反彈的原因在於指數的調整與上市融資的減肥還不夠，昨天我們就目前的融資水位與今年融資的低點做過說明，昨天大盤融資減了 9 億元來到 1635 億與今年二月的融資 1610 億相比還差一點，加上近日很多股票面臨到融資斷頭的邊緣所以這裡還在殺融資也是正常的，但就目前指數與 2 月低融資的指數位置 10416 點相比還有一段距離，所以在融資減肥還未來到 1610 億元附近時難免指數還會震盪，不過這裡都是反覆測底，當融資減肥來到前低時就會有較明顯的反彈，而上櫃市場的融資昨天續減 8.4 億又創一年多來的新低，可見這裡有很多股票已經領先大盤先落底了，所以反彈的架構應該先以落底且打底完成的股票為主，並且有些個股會有走波段的機會。

2. 昨天外資期貨多單減了 5105 口來到 2.8 萬口跌破 3 萬口，之前說明外資多單站上 4 萬口偏多操作破 3 萬口則偏空操作，昨天跌破 3 萬口之後可以看出外資在近期台股殺融資指數震盪較大的壓力下也不得不調節一下倉位，目前可看出外資並沒有明顯的拉抬頂多只能採取守勢，這一點就台灣 50 來看這兩天回測到月線關卡並沒有正式跌破，所以台灣 50 暫時先以整裡看待對台股的反彈偏弱，這一切都還是要看近日上市融資的減幅可否加大，當籌碼穩定後外資才會有明顯的買盤，由於近期新台幣匯率就維持在月線附近沒有明顯升值而貶值幅度也不大，中國股市近日偏弱勢這兩天都創波段低點但人民幣並沒有貶破前低，貿易戰的後續還有變數，中國股市可否出現破底後的拉抬讓技術面出現騙線的走勢，這一點就要看人民幣可否又升破月線，若人民幣貶破前低會拖累亞洲匯率以及其它亞股，所以就外資的籌碼以及匯率的變化來看台股反彈時間會有延後的現象，不過個股的表現會強於指數所以操作先以落底股為主。

3. 今天台股殺融資的方向仍以矽晶圓、被動元件股為主，這些股價修正幅度不夠且融資減幅不夠，甚至有些融資都還在高檔如動元件可見個股還沒有底部的現象，這也是我們建議不要搶反彈，若操作偏向短線進出就會如同華新科市場當沖比例第一名但股價卻又快創低點，而融資卻屢創新高可見很多做當沖者沖不掉卻慘遭套牢，所以就目前融資還在高檔者要注意失望性賣壓，如：全新台勝科環球晶創意華邦電南亞科國巨華新科日電貿禾伸堂達方聯茂達邁… 等。

4. 操作策略：大盤雖然還不穩也還未有明顯落底反彈的走勢，可是有很多個股則是領先大盤落底，若是搭配沒有殺融資疑慮且不需要大量就可上攻的股票來看，目前市場資金聚集在生技股的跡象明顯，如醣聯我們在 9/10 介紹已經有超過兩成的空間，還有如高端疫苗底部剛從低檔過頸線，其它還有承業醫、太景、雙美… 等可留意，操作上就以先落底不須大量的個股為操作方向。

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

