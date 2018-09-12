【華冠投顧】台股再現新低點、融資續減量再縮

鍾騏遠 分析師
#一分鐘個股掃描：
2492 華新科：昨天出現假突破之後
今天直接開低，套住昨天搶短的散戶
觀察後續何時 "帶量"、"回月線" 即可。
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5483 中美晶：股價今天再創新低
量能逐漸增加，不過尚未爆量
在未止跌之前，不建議進場搶短。
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3105 穩 懋：利空消息衝擊股價跌停
由於量能沒有放大，後續若融資大減
則有機會尋求底部整理。
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8463 潤泰材：股價拉回到半年線後
出現帶量的突破買盤，攻高漲停
後續量能有跟上，仍有表現機會。
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2013 中鋼構：橫向整理三個月後
股價出帶量買盤，量能已達突破量
後續有量就會有價。
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#一分鐘盤勢解析：
中美貿易戰火持續，許多個股
今天都持續修正，包括矽晶圓
被動元件，蘋概族群等等
主要的原因是，台廠供應鏈中
多數在中國都有設廠
若美對中再啟動 2670 億關稅
影響部份不僅僅是蘋概股
而是所有在中國製造
銷往美國的所有商品
所以後續族群會區分為
受影響跟不受影響
是未來表現重要關鍵。
目前加權指數的年線上揚
本周的長線支撐在 10750
如果本周無法守住
下周開始股市將會持續震盪
十月份之後，年線扣抵值向上
盤勢若不能逆轉向上
則加權指數將拉長整理時間
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