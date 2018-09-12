【華冠投顧】台股再現新低點、融資續減量再縮

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2492 華新科：昨天出現假突破之後

今天直接開低，套住昨天搶短的散戶

觀察後續何時 "帶量"、"回月線" 即可。

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5483 中美晶：股價今天再創新低

量能逐漸增加，不過尚未爆量

在未止跌之前，不建議進場搶短。

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3105 穩 懋：利空消息衝擊股價跌停

由於量能沒有放大，後續若融資大減

則有機會尋求底部整理。

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8463 潤泰材：股價拉回到半年線後

出現帶量的突破買盤，攻高漲停

後續量能有跟上，仍有表現機會。

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2013 中鋼構：橫向整理三個月後

股價出帶量買盤，量能已達突破量

後續有量就會有價。

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#一分鐘盤勢解析：

中美貿易戰火持續，許多個股

今天都持續修正，包括矽晶圓

被動元件，蘋概族群等等

主要的原因是，台廠供應鏈中

多數在中國都有設廠

若美對中再啟動 2670 億關稅

影響部份不僅僅是蘋概股

而是所有在中國製造

銷往美國的所有商品

所以後續族群會區分為

受影響跟不受影響

是未來表現重要關鍵。

目前加權指數的年線上揚

本周的長線支撐在 10750

如果本周無法守住

下周開始股市將會持續震盪

十月份之後，年線扣抵值向上

盤勢若不能逆轉向上

則加權指數將拉長整理時間

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