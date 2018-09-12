【豐銀投顧】利多又利空 何者才是真？

◆盤勢分析

今天 3105 穩懋被調降評等，理由是有二家外資不看好。質疑 VCSEL 業務市場被搶、售價下滑且 iPhone 後鏡頭 3D 感測明年是否採用有變數，股價今天盤中跌停，連帶拖累全新、宏捷科重挫。無獨有偶的是日系外資也拋出報告說: 光學 ToF 技術不成熟，看好微波 ToF 有機會取代成為替代方案，未來蘋果 3D 感測技術 ToT 不需用到 VCSEL，現有供應鏈將改變，將穩懋 (3105) 目標價由 160 元降至 120 元，受此利空消息衝擊，Lumentum (LITE.US)昨日大跌近 6%，穩懋跌停，全新 (2455)、宏捷科(8086) 也重挫。

筆者記得前不久，外資才調升穩懋的評等，才不過幾天，今天又調降，這種忽多忽空的評論，實在令人無所適從。其實就算蘋果將來不用 VCSEL，那也不是明天的事。因為所謂的「微波 TOF」取代方案根本還沒有個影子，市場的 3D 感測通常都是用 TOT，微波 TOF 技術目前還只是理論，根本沒人用過，就算真要取代，從研發到實際應用，難道不用 2 年的時間？因此今天穩懋等 PA 相關類股，是在跌一個未來不見得會發生，且發生至少要 2 年後的利空，2 年後都還不見得會發生的事，現在就先跌停，不是很奇怪嗎？也使得台股今天又再度下挫。這種事其實不只一次二次了，也不只用在個股，有時對大盤的影響，不也是如此？

舉凡我們看的到的一切有關於外資進出的資訊，我們每個人都可以看的到，那麼這樣的資訊就一定可信嗎？筆者並不認為！今天，外資期貨淨多單又減少了三千多口了，很多人一直解讀外資是在撤退，並且認為台股要崩盤了。但實際上也還是要看外資在摩台的佈局才準，畢竟台指期往往成交量比未平倉量還大，表示台灣期貨市場總是喜歡當沖而不是抱波段，但偏偏摩台的資訊我們又看不到外資是留多還留空，因此每天研究那麼多的資訊根本毫無意義，因為資訊太多，反而讓人不知該如何判斷。筆者認為，短線上我們先等大盤 5 日線與月線形成的負乖離超過 150 點以上再來準備做多，這或許是比較有根據的作法。畢竟盤勢並未走空，外資今天雖然賣超台股但卻還能撐在 1 萬點之上，顯示一直有人看顧這個盤，那我們又何須成天擔心崩盤呢？

豐銀投顧 李世新 分析師