【華冠投顧】盤中解析：量縮打底

劉彥良 分析師

上市櫃融資昨日再減 17 億元，台股繼續在大箱型下緣的 10600 點上方進行量縮橫向打底，下周在 5 日線可望翻揚下底部才有機會成型。

上綜指數盤中再小破底至 2647 點，拖累亞股全數拉回，台股打底完要有比較像樣的反彈還是要看中國股市的臉色，觀察其何時能站上並守穩 2700 點。

蘋果昨天在外資調升目標價下大漲 2.5%，不過蘋概股卻未受激勵，其中大摩和瑞信發報告看壞穩懋 (3105)，目標價給予 165、130 元，原因在於 VCSEL(面射型雷射) 面臨同業搶單和利潤下滑的風險，此外明年蘋果新機可能只有一款採用飛時測距 (ToF)。穩懋的重挫也拖累整個 3D 感測族群如全新(2455)、宏捷科(8086)、精材(3374) 和原相 (3227) 等，這些個股的線型都已明顯走空，投資朋友務必要避開。

此外，昨晚美光持續破底，相關個股如南亞科 (2408)、華邦電(2344) 和旺宏 (2337) 甚至是 IC 設計的晶豪科 (3006) 和愛普 (6531)、DRAM 模組的威剛(3260)、創見(2451)、品安(8088) 和商丞(8277)，這些個股的線型也都是明顯走空。

漲價概念股部分，昨天稍見起色今天又再次向下，籌碼面的問題沒有辦法改善，每天還是當沖客的最愛，可惜十個當沖有九個半都是做先買後賣，討不到便宜依然每天繼續進場想拼回來。今天環球晶 (6488)、台勝科(3532)、信昌電(6173)、光頡(3624)、杰力(5299) 和大中 (6435) 等都再創新低。

生技和傳產成為近期的資金避風港，其中紡織股銘旺實 (4432)、興采(4433) 都改寫近期新高，外資持續偏多的儒鴻 (1476)、聚陽(1477)、廣越(4438) 和遠東新 (1402) 可多作留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入劉彥良老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/oZU5mY

詳細操作策略，請加入劉彥良 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3231

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg