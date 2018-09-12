〈PC前景不明〉換機週期拉長 筆電新品改版市場卻無感

研調機構 IDC 指出，商用筆電消費者於硬體效能、運算能力依賴度高，因此筆電短時間內難被行動裝置取代，不過產品週期拉長，加上市場發展成熟，且部分行動裝置功能已逐漸追上傳統電腦，電腦市場恐難大幅成長；再者，景氣復甦遲緩，消費者可支配所得減少，筆電雖有新功能改版，但消費者仍無感，換機週期持續延長，不利產業發展。

全球電腦市場今年第 2 季出現睽違 6 年的正成長，為產業注入強心針，然而英特爾 CPU 供貨不足，卻成為下半年業者心中的痛。

IDC 個人運算研究部市場分析師林璿瑞認為，行動裝置如平板、手機等，侵蝕家用消費型筆電市場為主，消費需求雖可用行動裝置取代，不過商用及電競市場，對硬體設備依賴度高，考量包含效能或運算能力，都非行動裝置可取代，然而，筆電硬體設備生命週期長，加上市場成熟，除非性能上有很大的突破，否則難以有很大的成長。

外媒分析，手機、平板等行動裝置價格僅電腦的一半，部分設備甚至可以達到剪輯影片、編輯圖片等高運算任務，侵蝕電腦市場的領域，逐漸從家用消費擴大到商用市場。再者，經濟復甦遲緩，已開發國家主力消費族群可支配所得降低，消費者只能延長高單價筆電、電腦等產品換機週期，也導致電腦市場遲遲無法見到成長。

外媒指出，近年筆電新品訴求的輕薄、窄邊框或 Type-C 接口等功能，對消費者而言，沒有實質的性能提升，短期內恐難看到市場上有新的突破跟改變，要迎來筆電市場復甦，恐怕還有一段時間要等。