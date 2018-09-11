港股挫190點U+A0 博彩股跌幅顯著

港股連跌5天。9月11日恒生指數收市報26422.55點，跌190.87點或0.72%。成交金額萎縮至845.2億港元。
恒生國企指數收市報10333.16點，跌100.46點或0.96%。
9月恒生指數期貨於16:01報26357點，跌274點；未平倉合約13.1萬張。
10月恒生指數期貨報26349點，跌273點；未平倉合約3407張。
騰訊(00700-HK)兩連跌，收市報308港元，跌5.6港元或1.8%。中國平安(02318-HK)收市報73.25港元，跌0.5港元或0.7%。
博彩股跌幅顯著。銀河娛樂(00027-HK)收市報48.1港元，跌2.9港元或5.7%。金沙中國(01928-HK)收市報32.35港元，跌1.25港元或1.3%。
逆市上升股份有中國移動(00941-HK)，收市報76.15港元，升0.35港元或0.5%。友邦保險(01299-HK)亦錄得升幅0.2%或0.15港元，收市報62港元。
石油股中國海洋石油(00883-HK)和中國石油化工(00386-HK)均錄得升幅。中海油收市報13.96港元，升0.26港元或1.9%。中國石化收市報7.5港元，升0.06港元或0.8%。
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