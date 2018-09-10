【豐銀投顧】電子旺季不旺 「貧丐」股當道！

◆盤勢分析

受到川普貿易戰擴延影響，台北股市再次出現長黑摜殺走勢，而且明顯可以看的出來殺盤重心是在電子股，無論是矽晶圓、被動元件以及蘋概股都出現了非常弱勢的發展，甚至在半導體也開始受到產業景氣轉弱的影響，代表下游需求的記憶體相關個股持續地走弱，更可以回頭印證早在 4 月底台積電法說中提到下半年的半導體需求減弱的看法，如今再次檢視不覺得其實是真有其事，甚至在台積電法說會過後，筆者還提到由於半導體產業是科技產業的領先指標，只要半導體不好，科技業景氣下半年將會有旺季不旺的現象。

同時在上週四的費半指數重挫超過 2.5% 的行情中，表現出來的是半導體景氣真的有衰退的現象，從庫存天數來看，現在庫存天數高達 94 天，遠大於平均的 65-70 天的正常水準，可見得下游終端需求下滑的程度遠超過市場原先預估，甚至原先預期要擴產請加 @ozo5468n 的三星、海力士都把擴產時間延後，目的就在庫存去化速度極慢，記憶體產業反應消費性電子產業旺季不旺，再加上上游的半導體設備廠在英特爾、格芯退出高階製程市場之後，科磊、應材等公司股價同時出現重挫走跌的發展，因此，科技產業接下來即將要面臨景氣的寒冬，當然對以電子股為重的台股來說，行情走弱機會大之外，甚至出現頭部成形的機會也大增，一旦台股跌破前波低點確認頭部完成，則基本消費就是萬點支撐。

在操作上建議還是降低持股因應為主要策略，首先要減碼的就是電子股，即使在近二天融資大減後可能會出現短線反彈，但反彈能持續多久？都在未定之天，尤其是這次貿易戰戰火將擴延到蘋概股，盤面上蘋概股強勢指標大立光面臨回測起漲點的發展，可成則是面臨年線保衛戰，台積電即使獨強撐住大盤，也難撐住整體蘋概股的弱勢走跌趨勢，總而言之，電子股遇到反彈就是先閃再說，否則恐怕面臨更大的失望性調節賣壓出籠！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

