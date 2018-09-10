【華冠投顧】OTC殺聲隆隆 手中個股該怎麼辦？

何丞唐 分析師

美股上週五收低，道瓊指數下跌 79.3 點 (0.31%) 至 25916.54 點；標普 500 下跌 6.37 點 (0.22%) 至 2871.6 點；那斯達克指數下跌 20.19 點 (0.25%) 至 7902.5 點；費城半導體下跌 5.58 點 (0.41%) 至 1360.7 點。

台股今日 OTC 市場成重災區，終場加權指數收跌 121 點，收在 10725 點，成交量 1465 億元。OTC 指數下跌 4.89 點，為 132.37 點，成交量為 333.4 億元。

今日蘋果概念股包括 2317 鴻海、4938 和碩、2308 台達電、6269 台郡 、6153 嘉聯益、3105 穩懋及 2474 可成等收低；矽晶圓個股包括 6488 環球晶及 3532 台勝科打入跌停。

目前台股在 11000 點附近形成壓力，指數若急速拉回年線，短期上可望呈反彈態勢。

上週大盤近三百點，一般人通常都是周一追高、周五殺低。我們三兄弟不是這樣，2425 承啟、6278 台表科、2442 新美齊，三檔全部創高，上週四在創新高的時候還請大家，你手上有的趕快打電話來。我先講新美齊，我們賣掉了，我需要等到新美齊趴在地板上的時候，才跟你放馬後炮嗎。所以我就說了，你手上有這些股票的，老師都很願意幫助大家，不只幫助我全國的會員，也希望幫助到最多的投資好朋友。

上週五大跌 77 點，你好像覺得跌不多，但 OTC 指數盤中大跌 3%，等於一天大盤跌 200 點的概念。所以，又是那兩個族群啊，你如果要用「義和團式」的買法，那誰也幫不了你了。我們全國所有會員，當初被動元件賺得多開心啊，包括阿雷的 6207 雷科；全市場第一個講被動元件的，在我們這裡。然後等 2327 國巨狂飆到 1 千元，我說你不要再追了，少收生意都沒關係，我要憑我的專業告訴你，那時候被動元件市場說大缺貨，很多分析節目都這樣講，但我看來，被動元件在電子產業當中，是相對低階的東西；那只是按照一時供需所炒作出來的價格。各位，你去看一下被動元件後來一路爆跌。2327 國巨 8/14 跌破 600 元的時候，我再跟大家說：買點已到！你手中還有沒被動元件的，我再救你最後一次，短短兩周來到 709 元，漲一百多元，可以了吧，我再跟你講，記得獲利出清。我知道那時候叫大家持續作多被動元件，會最好做生意，但我反而按照我的專業來幫助你，因為老師看到的產業資訊是第一手的；趁 2327 國巨還有 700 元的時候，叫你趕快賣，精彩的來了，國巨現在這波最低來到 515 元，才一個的星期；2492 華新科也是一樣，不用我再講了。

過去四個月跟你講被動元件作多的，幾乎全部套牢，你看多少人在被動元件上面受傷慘重。但我們全國所有會員，收聽我們節目的老聽眾，以及 line 群組的好朋友卻不是這樣，你被動元件是不是毫髮無傷、還獲利滿滿。被動元件你跟到了，還有矽晶圓天王不是叫假的啦，6488 環球晶在 97 元左右帶你狂賺，一路狂飆到 580 元。結果現在呢，有沒有一堆人用環球晶本益比來跟你錯誤衡量。

在現在矽晶圓、被動元件淒慘兮兮之下，對比我們的獲利三兄弟，感受上是差很多的。所以我說，與法人同行吧，你只需要掌握到關鍵的一小步，相信會對你的投資改善，就邁進了一大步，歡迎你來。

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