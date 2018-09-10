電信三雄8月獲利出爐 台灣大穩坐單月、今年來獲利雙冠王

電信三雄 8 月自結獲利出爐，台灣大 (3045-TW) 單月 EPS0.41 元，累計今年前 8 月 EPS3.48 元，持續坐穩單月及今年來累計獲利雙冠王寶座；中華電 (2412-TW)8 月 EPS0.35 元，累計前 8 月 EPS3.11 元緊追在後；遠傳 (4904-TW)8 月 EPS0.27 元。

台灣大結算，8 月自結合併營收 94.7 億元，EBITDA 為 24.8 億元，營業利益 13.5 億元，稅後純益 11.1 億元，EPS 為 0.41 元；累計前 8 月合併營收 775.3 億元，EBITDA 為 215.2 億元，營業利益 124.3 億元，稅後純益 94.7 億元，EPS 為 3.48 元，達成全年財測目標 70%。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，8 月電子商務及行動加值服務營收持續成長，5 月 499 促案吸引部份用戶提前續約，8 月退租率較去年同期降低，手機補貼及通路佣金也下降，部份抵銷行動業務 ARPU 下滑所造成的影響。

他指出，若以適用 IFRS 15 前的國際會計準則，累計前 8 月核心業務 EBITDA 較去年同期成長 5.8%。

中華電 8 月營收 177.8 億元，年減 3.2%，主因語音服務持續被 VoIP 取代及行動服務營收持續因市場競爭影響下滑，抵銷國際固定通信營收與 MOD 營收的增加；營業成本及費用為 144.7 億元，年增 1%，主要因國際網路互連費用增加，抵銷商品成本減少。

8 月營業淨利為 33 億元，年減 18.3%；稅前淨利為 35 億元，年減 12.9%；歸屬於母公司業主純益為 27.2 億元，年減 16.6%；每股純益 0.35 元；累計前 8 月每股純益 3.11 元。

中華電統計，截至 8 月底止，光世代寬頻用戶數為 359.5 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 196.6 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶 138.4 萬戶；MOD 客戶數 187.3 萬戶；行動上網客戶持續成長，達 916.7 萬戶。

遠傳 8 月合併總營收 68.13 億元，合併 EBITDA22.74 億元，合併稅後純益 8.85 億元， EPS 0.27 元；累計前 8 月合併總營收 571.14 億元，累計合併 EBITDA186.06 億元，累計合併稅後純益 69.35 億元，EPS 2.13 元。

遠傳發言人郎亞玲表示，今年第 3 季各品牌陸續推出高階機型手機，功能也因科技發展更為突破與創新，更貼近消費者需求，期望藉由各品牌高階機型的推出，吸引用戶申辦高資費方案，有機會提升 ARPU 及營收成長。