誤判三大情勢 榮成子公司撤銷A股上市

榮成 (1909-TW) 中國子公司榮成環科 A 股上市規劃多年，終於在去 (2017) 年 12 月下旬申請大陸 A 股上市，不過，榮成今 (10) 日無預警宣布，主動撤件 A 股上市案，榮成分析會有今日的結果，是因為有三大「誤判情勢」所造成；由於中國禁廢令致原料斷貨，進口回收紙配額中，榮成環科是大陸同業規模大廠得到配額最少者，在中國全面實施禁廢令政策愈演愈烈衝擊下，決議主動撤件 A 股上市案。

榮成表示，近年大陸中央禁廢令，全面禁止「洋垃圾」入境，洋垃圾不分優劣「一刀切」的結果， 導致供應鏈原料成本結構劇烈失衡。

榮成指出，第一個誤判的情勢，就是自以為「進口回收紙是資源非垃圾，再生資源應該妥善循環使用」。榮成集團使用回收紙作為生產原料，自認是低碳造紙、綠色包裝的垂直整合服務型製造業。榮成集團 2017 年產量 278 萬噸，使用回收紙 311 萬噸，為地球減碳 1620 萬噸，等於少砍 4400 萬棵樹，但相關努力並未獲得認同。

第二個誤判情勢則是，過去 5 年來，榮成主動自我管理降低進口回收紙用量，且選購最低雜質含量等級的進口回收紙，榮成環科進口回收紙用量佔總回收紙用量的比率，自 2013 年起主動持續降低，至 2017 年降到總用量 30% 以下；相反的，中國市場同業規模大廠，2017 年的進口回收紙用量佔總回收紙用量的比率仍高達 60% 以上。

不料，大陸中央禁廢令政策採一刀切，採取按各企業前年度使用進口回收紙總量，依比例遞減的配額方式，榮成環科建立自有環保站的回收體系、致力高效利用大陸國內回收紙使用率、減降國外進口回收紙用量 50%，反而成了致命一擊。

榮成指出，在這種配額制度下，外來的台商很難與當地大廠取得公平競爭。目前已發布的進口回收紙配額中榮成環科是大陸同業規模大廠得到配額最少者，今年前三季廢紙進口許可證的審批額度累計 23.88 萬噸，僅占總需求回收紙用量的 13.0%。

第三大情勢誤判，榮成指出，是「相信禁廢政策變動前，已合法取得環保及各項審批的新建項目，可以免除政策變動風險」。

榮成表示，湖北榮成新建項目在 2015 年申請立項時，即於環評報告書中載明，使用的先進工藝流程需用到進口回收紙，環評也獲得核准認定。但是，湖北榮成迄今仍未獲審批進口廢紙許可證，因此，湖北榮成第一台於 2017 年第三季量產年產 45 萬噸的面紙機，原計劃使用進口回收紙生產高耐破、高潔淨、高環壓的高品質 3A 牛皮箱板紙，目前苦無優質的進口回收紙原料，陷入最先進的高端設備只能生產低階產品的窘境。

榮成表示，榮成環科於去年 12 月下旬申請大陸 A 股上市，這是基於創造更大的股東權益才啟動大陸子公司 A 股申請上市計畫，回顧 2018 上半年，獲利最佳的公司都是進口廢紙配額最多的公司，這種配額制度影響了原料成本結構的穩定性及業績的波動，對於符合 A 股上市相關條件的要求具有不確定性，因為對進口廢紙配額無法預測，所以榮成環科董事會決議主動撤件大陸 A 股上市案。