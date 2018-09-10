【華冠投顧】跌的你不要不要的

范振鴻 分析師

●族群追蹤

今天整體上市櫃下跌家數 1400 檔以上，跌停家數來到 40 家左右，短線恐慌氣氛開始有了，雖然外資周五與今天都還是買超，但是買超的標的前十大很明顯看到 00677U 富邦 VIX 與 00632R 元大台灣 50 反 1 這兩檔不是真的看多的 ETF，其他則是買超 2330 台積電還有一大堆金融股；而今天的弱勢族群一狗票就不說了，強勢的也只有少數幾檔生技如 3176 基亞還有就是周報曾分享過的 4119 旭富，但是 3176 基亞本身量就不多而且已經漲多也不建議追價，近其操作還是多看少作即可。

●盤勢分析

週五融資大減 33 億，外資買超 10 億，相信很多人覺得今天彈定了! 沒錯，我也是這麼認為，但是盤勢就是一切，今天就是開高走低大殺特殺 120 點，OTC 更是跌 3.56%，周五我也說過『僅管融資券的狀況看起來並沒有大跌的條件，但是大盤短線再度轉空是事實』，那操作上就是手綁好，而且不要摸底，不要搶反彈，因為你摸到的可能是半山腰，搶到的可能是刀子，這段行情，能不賠可能就贏 90% 的人，接下來再出現分時線空頭結構破壞前，都不要隨便做多。

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