【華冠投顧】貿易戰線再擴大、蘋果產線受影響

鍾騏遠 分析師

川普欲加碼對中國的關稅報復，同時擴大到蘋果在中國的供應鏈，對於台股而言，影響層面進一步的擴大。儘管庫克對川普聲明，蘋果手機的價格將會提升，但是川普只簡單的回應：回美製造零關稅。這表示川普的對中貿易戰，不會因蘋果或是少數企業而改變。

目前為止，中國仍舊未對美國關稅進行表態，而是觀察美國的貿易戰，背後的真正目的為何！在此之前，美國是否推出第三輪的課稅項目，股市今天的表現，已經先給了答案。特別是美國的八月薪資增長、共和黨的選民多數對中國反感，川普有理由、有能力進行貿易戰，而現在市場將會觀察中國的態度

台股在此波的貿易戰當中，受影響的層面最大，今天的下跌不是比國際市場弱，而是先前他國已經大幅度的下跌，台股則是跟上進度而已。目前台股已經失守年線，而且量能突破均量，櫃買指數也再次出現新低，現階段而言，並不建議進場抄底，而是等待盤勢穩定之後，中美貿易戰火停止，才有機會佈局。

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