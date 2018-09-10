【華冠投顧】賴昇楷：川普臭嘴巴引發恐慌性殺盤 逆風穩守股為搶短口袋名單

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五昇楷於 Line@盤後分析文提到「大盤從 8/28 開始每天至少都有 1100 億以上的量，在多空對決由空方勝出的情況下，這些籌碼已成套牢狀態，換句話說月線之上即為層層反壓，化解難度高」。

今日大盤藉《2330 台積電》開高一度小彈至前述月線壓力區，但受到川普不排除再對中國額外課徵 2670 億美元關稅並直接點名蘋果將成受害者的衝擊下，台股由蘋果供應鏈領頭殺盤，《2317 鴻海》創波段新低、《3008 大立光》大跌摜破年線...，盤面強勢股僅剩部分生技股如《3176 基亞》、《1784 訊聯》... 以及風電概念股如《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》... 等較不佔權值的個股，終場大盤 - 121 點，OTC 指數 - 3.56%，與港股、陸股同步出現重挫走勢。

今日四大期指價差轉強，低檔仍見護盤力道，此外 OTC 指數負乖離過大，另由於融資餘額從上週五開始陡然降低，故台股短線隨時有機會反彈，不過須提醒這邊搶短手腳要快，因為盤面尚未見到足以扭轉結構的止跌訊號。

＜被動元件＞

上週五被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》再度急殺破底，不過從盤後數據可知殺盤力道來自於投信的停損停利，反倒是外資已同步站在買方且近期庫存亦有逐漸墊高跡象。

今日在台股重挫背景下，國巨拉下影線，華新科逆勢收紅，禾伸堂更加強勢，非但逆勢收紅，日Ｋ棒甚至出現高點過前高、低點不破前低之慣性改變跡象。被動元件族群由於短線獲得外資回頭買超加持，故大盤若走出前述反彈走勢，此一族群當可列為搶短標的，不過需要留意的是上週五台股融資驟降但此族群融資消化情況卻不佳，搶短宜注意資金控管並嚴守停損停利。

＜實買盤股＞

所謂「實買盤」股，就是當市場恐慌、指數走弱時，依然敢逆勢攻堅的個股，正常情況下，當大盤在走跌時，一檔個股即便有買盤想承接，也只需掛著低接就好，犯不著花更高的成本往上敲，願意直接往上買便代表買盤的急迫性，而這種具有特定買盤敲進的個股通常會是搶短的標的甚至很有機會成為帶領大盤反彈的要角。

近日盤面上的「實買盤」個股有哪些呢 ? 歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便清楚。

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