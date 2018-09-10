【華冠投顧】盤中解析：貿易戰擴大 年線又失守

劉彥良 分析師

川普有意再加碼對中國進口 2670 億美元商品加徵關稅，也就是說所有商品將無一倖免，並且川普還向蘋果喊話要求回美生產。台股受此利空消息影響下連續第四天走跌，今年第四度失守年線大關，此外上櫃指數更重挫逾 3% 連續 2 天破底。

加權指數靠台積電 (2330) 撐盤下，年線尚能維持向上，唯中小型股在主力棄守以及融資多殺多的情況下多已走弱，操作上不易隨意摸底，但若法人買、融資減的個股則可留意被錯殺後的好買點。

川普喊出的加稅範圍已擴及所有中國進口商品，同時川普的權限也只有 25%，也就是說川普已經出到沒招了，換個角度想，最壞情況大概也就是這樣，接下來就看中國如何反擊。目前中國的 10 年線約在 2700 點附近，也就是說上綜指數再往下的空間有限，若陸股接下來能利空出擊上演強勁上攻，那麼中小型股的反彈才會比較強勁。

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