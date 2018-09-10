【華冠投顧】台股連四黑，破年線，44檔跌停板，市場極度恐慌!

中美貿易戰干擾，台股開紅再走跌，指數下跌 121 點，10725 作收，成交量 1465 億元，價跌量縮格局，指數住 10700 點，但失守年線。

盤面焦點: 蘋果股，股王大立光 (3008)大跌 7.82%，蘋果概念股鴻海 (2317) 、和碩 (4938)，台達電 (2308)，台郡 (6269)，嘉聯益 (6153)，穩懋 (3105)，可成 (2474)等同步重挫。矽晶圓環球晶 (6488) ，中美晶 (5483)，台勝科 (3532)，漢磊(3707) 等跌停作收。反觀被動元件今天跌幅不大，甚至華新科 (2492) 及禾伸堂 (3026) 逆勢收紅，國巨 (2327)僅是小跌作收。強勢族群生技股，繼自體細胞療法上周解禁，生醫業再度傳來利多，再生醫療法也有意鬆綁，衛福部預告再生醫療製劑管理條例（草案）將力拚儘速通過立法。市場看好，生醫法規連發解禁，在政府利多放送下，再度成為吸睛焦點，受惠股包括基亞（3176）連四天漲停板，訊聯（1784），醣聯 (4168) 等漲停，不畏大盤重挫，另外，易威（1799）旗下 Tulex 膀胱過動症藥物 TLX-005 獲美 FDA 核可取得藥證，股價亦直接攻頂。

台股連四黑，今日跌破年線，44 檔股票跌停板，市場恐慌指數大增，而外資現貨買超 39.9 億元， 接下來盤勢若要止跌，訊號看被動元件族群能否率先止跌後上漲。

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