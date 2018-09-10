【華冠投顧】盤後分析：極度恐慌 大盤五度破年線

劉彥良 分析師

川普喊出第三波加徵關稅清單 2670 億美元，等於中國出口到美國的產品無一倖免，同時川普還呼籲蘋果回美生產，兩大利空夾擊下中港台三市全面下挫。台股終場大跌 121 點收 10725 點，今年第五度失守年線，而上櫃指數在上週五破底後今天更慘再重挫 3.56%。

不過我認為是短線上有機會利空出盡，原因在於所有中國進口產品都加稅後也代表無法再擴大範圍，同時川普的權限也只有 25%，也就是說他已經沒有可以加碼的空間。此外蘋果若回美生產，一台手機的生產成本大概要變成 3 倍，勢必會反映在未來的售價上，去年一台 4 萬多的 iPhone X 已經賣不好，未來若一台賣到市場評估的 2000 美元，銷量絕對奇差無比，所以我認為蘋果妥協的機會相當低。

上周五上市櫃融資合計大減逾 40 億元，今天看來在市場極度恐慌下會再度大減，很多個股都被錯殺，其中若是營收成長且法人買融資減的績優股，待大盤回穩就能領先上攻，投資朋友反倒要留意現在低接的機會，包括頎邦 (6147)、嘉澤(3533) 和南電 (8046) 等都持續偏多看待，

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