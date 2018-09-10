【華冠投顧】武傑電台:台股大跌百點!鋼鐵英雄-9958世紀鋼!再度創高!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、9958 世紀鋼、2013 中鋼構、8131 福懋科、3545 敦泰。

台股盤勢分析:

恐懼的總和

台積電的開高下，台北股市早盤上漲 + 22 點開出，可惜隨後在『多殺多』賣盤有出下；加權指數一路震盪走低，終場指數下跌 - 121 點作收，收在 10725 點，成交量 1465 億。

小心『二次多殺多』!! 這句話說一個多星期，直到這二個交易日，已經成為台股的共識。不過，對於台股的重挫，武傑這裡反而要建議投資人把信心拿出來。延續我們先前的規劃… 九月台股是個『大洗盤』的結構，所以籌碼面的清洗就是多頭必要的功課；因此現在當指數再度跌破年線位置。記得…『恐懼的總和』就是『貪婪的開始』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

9958 世紀鋼、3325 旭品、1539 巨庭、4119 旭富、3176 基亞、2013 中鋼構… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3057 喬鼎、2337 旺宏、6449 鈺邦、3504 揚明光、6290 良維、2406 國碩… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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