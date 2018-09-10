【異動股】天然氣板塊持續走強 東方環宇(603706-CN)漲停

今早，天然氣板塊持續走強，截止發稿，東方環宇(603706-CN)漲停報41.64元，貴州燃氣(600903-CN)漲9.68%報24.14元，新疆浩源(002700-CN)漲6.83%報10.95元，大通燃氣(000593-CN)漲6.29%報7.6元，晥天然氣(603689-CN)、新天然氣(603393-CN)漲逾5%，佛燃股份(002911-CN)、陝天然氣(002267-CN)、長春燃氣(600333-CN)、深圳燃氣(601139-CN)等多股漲逾3%。

日前，國務院印發了《關於促進天然氣協調穩定發展的若幹意見》(下稱《意見》)，要求著力破解天然氣產業發展的深層次矛盾，有效解決天然氣發展不平衡不充分問題。根據本次《意見》的目標，到2020 年，中國天然氣產量力爭達到2000 億立方米，未來三年復合增速10.26%，有望帶來天然氣新一輪勘探開採高峰。除勘探開採板塊受益以外，提高儲運能力及基礎設施建設利好天然氣設備板塊，尤其是LNG 接收站、LNG 儲罐等公司

卓創資訊分析師國建表示，天然氣穩定供應的治本之策是構建完善的產供儲銷體係，《意見》首次從上遊增產增供、中遊基礎設施配套、下遊市場建設以及應急保障體係完善等各方面，進行了全面部署。

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