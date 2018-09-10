高盛認錯：承認錯判蘋果股價 大舉上調目標價20%

「蘋果再一次證明了自己很難被做空，」高盛分析師 Rod Hall 在研報中這樣寫道。

這位高盛分析師罕見承認今年夏天對於蘋果股價的判斷「完全失誤」，因而主動糾錯，將新的目標價在之前的基礎上大幅度上調 20%，從 200 美元修正至 240 美元。

「我們為今夏謹慎的立場認錯。我們原本預計 iPhone X 的市場需求會惡化，繼而引發蘋果公司股價回調，但顯然，任何一件事都沒有發生。」分析師 Rod Hall 在周四發布的研報中這樣寫道。

Rod Hall 曾在 8 月 1 日將蘋果公司目標價調整到 200 美元，大幅低於華爾街 225 美元的平均預期。

高盛估計，蘋果公司將把預計將要發布的新品 iPhone 9 的售價定為 849 美元，而不是一些人猜測的 699 美元。儘管他認為這款新品的售價「還可能略有彈性，可能最低至 800 美元左右」，但在過去幾個月 iPhone X 的需求超出預期之後，高盛的這一觀點發生了動搖。

這不是高盛第一次看淡 iPhone 的市場前景了。今年 3 月底，高盛分析師 Rod Hall 將截至今年 9 月的蘋果 2018 財年預期 iPhone 出貨量下調 2.5%，2019 和 2020 財年的預期出貨了分別下調 4% 和 1.8%。

他當時認為，iPhone 的實際銷量會比市場共識預期還低，因此相應下調蘋果股票目標價，從 161 美元降至 159 美元。

彼時，蘋果股價正處於下跌通道中，位於 166 美元附近。該股隨後震盪走高。截至上周五（9 月 7 日）收盤，蘋果股價報 221.30 美元，較當時漲了 30% 以上。