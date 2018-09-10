統計局解讀：8月份CPI、PPI穩中略漲

國家統計局今天發佈了2018年8月份全國居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)數據。對此，國家統計局城市司高級統計師繩國慶進行了解讀。

解讀稱，從環比看，CPI上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，主要受食品價格上漲較多影響。食品價格上漲2.4%，漲幅比上月擴大2.3個百分點，影響CPI上漲約0.46個百分點。非食品價格上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.20個百分點。其中，房租上漲拉動居住價格上漲0.5%。從同比看，CPI上漲2.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。1-8月平均，CPI上漲2.0%，與1-7月平均漲幅相同，表現出穩定態勢。

從環比看，PPI上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。生產資料價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點;生活資料價格上漲0.3%，擴大0.1個百分點。從同比看，PPI上漲4.1%，漲幅比上月回落0.5個百分點。1-8月平均，PPI上漲4.0%，與1-7月平均漲幅相同，也表現出穩的態勢。

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