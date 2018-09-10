【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五下跌，經濟數據優於預期觸發加息步伐加快的擔憂，加上特朗普表示可能最終將對全部從中國進口之商品徵收關稅（其中 Apple（AAPL.US）公開表示擔憂關稅令產品更貴降低競爭力，但特朗普則要求公司盡快實現在美國本土生產產品）。道瓊斯指數下跌 0.3% 至 25,917 點；標準普爾指數下跌 0.2% 至 2,872 點；納斯達克指數下跌 0.3% 至 7,903 點。

油價上週五微跌，紐約 10 月期油微跌至每桶 67.75 美元。金價下跌，因美國就業數據強勁及平均時薪創下 9 年來最大的升幅推高美元。紐約 12 月期金下跌 0.3% 至每盎司 1,200.4 美元。

香港股市上週五下跌，內地股市個別發展。教育股造好，民生教育（1569.HK）及新高教（2001.HK）分別大漲 8.1% 及 6.4%；博彩股錄得下跌，其中新濠國際發展（200.HK）續跌 4.9%。個股方面，中國鐵塔（788.HK）獲納入富時中國 50 指數，股價逆市上升 7.5%；銀河娛樂（27.HK）遭券商下調今年收入增速預測，股價下跌 3.8%。恒生指數微跌至 26,973 點，國企指數下跌 0.2% 至 10,560 點，香港股市成交金額增加 5.3% 至 1,105 億港元。上證綜合指數上升 0.4% 至 2,702 點，滬深兩市成交金額增加 9.2% 至人民幣 2,695 億元。中國於上週六公布 8 月進出口數據，進口及出口也略高於預期。中國財政部發布，對機電、文化等產品提高增值稅出口退稅率，自 9 月 15 日起執行。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的美團點評（3690.HK）孖展認購尚未足額。

◇ 瑞安房地產（272.HK）公布 2018 年首 8 月合約物業銷售總額、合約物業銷售面積及平均售價分別為人民幣 101 億元、25.3 萬平方米及每平方米人民幣 39,795 元，按年分別提高 47.4%、增加 75.3% 及下降 15.9%，其中 8 月份合約物業銷售額同比提高 87.5%，優於首 7 月。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 69.3 萬股，相當於現有股本 0.053%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.103%。

◇ 華潤置地（1109.HK）公布 2018 年首 8 月總合同銷售金額、總合同銷售建築面積及平均銷售均價分別為人民幣 1,347 億元、758 萬平方米及每平方米人民幣 17,773 元，分別同比增長 53.2%、27.2% 及 20.4%，其中 8 月份合同銷售金額按年上升 35.8%，較首 7 月放緩。

◇ 長城汽車（2333.HK）公布 2018 年首 8 月汽車銷量同比下降 2.2% 至 59.0 萬台，8 月汽車銷量僅 6.4 萬台，按年減少 13.0%，銷售狀況差於首 7 月。

◇ 舜宇光學（2382.HK）公布 2018 年首 8 月手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組產品出貨量分別同比增長 54.5%、18.3% 及 18.8%；其中 8 月增速分別為 46.2%、14.6% 及 36.4%，而 7、8 月合計分別同比增長 56.7%、19.5% 及 25.5%，7、8 月合計與上半年之手機鏡頭（53.6%）及車載鏡頭（17.9%）增速相若、而較手機攝像模組（16.3%）為佳。

◇ 綠城服務（2869.HK）發布澄清公告，公司表示兩週前於分析員簡報會中提及社保對公司勞工成本影響介乎人民幣 0.7-1.3 億元，但該潛在影響不一定會實現，將視乎社保政策實際進度而定。公司同時表示上週四國務院常務會議上已明確在社保機構改革到位前，各地要一律保持現有徵收政策不變，同時抓緊研究適當降低社保費率，確保總體上不增加企業負擔。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)