

◆盤勢分析

1. 美國公布 8 月平均每小時工資年率上升 2.9%，創 2009 年以來數大升幅。美國 8 月新增就業 20.1 萬人，亦高於預估的 19.1 萬人。川普總統準備對中國額外 2670 億美元商品提高關稅，這些商品並不包括已鎖定目標的 2000 億美元商品。上週五美股下跌，跌幅介於 0.22 至 0.41％，美股四大指數短期修正。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤止穩。

（2）均線：支撐為 10,700 點，壓力為 11,000 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在年線之上並站回 10 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、PCB、電競、工業 4.0、金融、生技、越概股、運輸、自行車等。

4. 中美貿易戰延燒，台灣電子業代工大廠一反先前沈默，從伺服器開始點燃遷移潮。市場傳出，2382 廣達的伺服器、4938 和碩的網通產品，都可能將搬回台灣生產，同樣是伺服器大廠的 3231 緯創，更考慮重啟從 2004 年之後產線便停擺的菲律賓蘇比克灣廠，對此緯創表示，重返菲律賓的確是選項之一。製造業出走大陸，長線需觀察產能能否順利銜接。

5. 晶圓檢測解方案大廠精測（6510）近期拓展各項探針卡應用有成，有助明年營收呈現雙位數成長。精測總經理對精測晶圓測試板和探針卡在其他領域業務拓展樂觀。最近送出大概十項新產品，已有一半獲客戶熱烈反應，並導入採用，這些應用如觸控面板感測晶片（TDDI）、挖礦、無人機、電源管理晶片、繪圖等特殊應用晶片（ASIC）和低功耗 DDR4 等，可望為明年營運注入成長動能，觀察精測能否突破月線短壓。

6. 緯創（3231）集團旗下白牌伺服器廠緯穎（6669），力拚要在年底前上市，今年以來營運業績屢屢三級跳，8 月營收再攀歷年同期新高、達近 170 億元，拉升今年前 8 個月的累計營收突破千億元大關、再創新高。

7. 晶圓代工二哥聯電（2303）公告 8 月合併營收達 131.81 億元，維持高檔水準，推動今年前 8 月合併營收攀上 1,038.8 億元，創下歷史新高。聯電今年第三季產能利用率在接近滿載，出貨量雖與上季預估持平，但是漲價效應持續發酵，預期本季合併營收有機會寫下新高。聯電中期支撐為年線附近。

