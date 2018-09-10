【大慶證券】盤前分析－中美貿易升溫 台股年線保衛戰



◆盤勢分析

川普發話不排除再對額外 2670 億美元中國商品課徵關稅，牽動貿易戰風波越演越烈，加上美國公布 8 月非農新增就業達 20.1 萬人優於預期，也引發市場升息擔憂，美股上周五收盤全面下跌，四大指數同時回補 8/27 跳空缺口，在中美貿易戰升溫使投資人持續恐慌，加上科技股已領先修正的情況下，須留意道瓊回測月線關卡的可能，美股延續高檔修正的格局。

美國科技股再次走弱，牽動 NASDAQ 與費半指數同步下跌，台股上周五也呈現開低走低的格局，最低來到 10807 點，所幸受到大立光、台積電，以及金融、生技、風電等族群拉抬，指數終場跌幅收斂，以 10846 點作收，下跌 77 點，再次回測年線關卡，成交量放大到 1533 億元。以技術面觀察，台股上周五再次留下長黑 K，跌破月、季線及半年線，日 KD 持續交叉向下且缺口放大，加上外資期貨多單大幅減碼 1243 口、淨多單口數約 4.6 萬口，短線在市場信心依舊不足的情況下，研判台股仍有向下回測 8/16 前波低點 10606 點的可能。櫃買指數上週五則出現補跌走勢，領先加權指數再創新低，終場大跌 2.6%，由於日 KD 持續交叉向下，研判短線仍有下探 2016 年大頸線 133 點支撐的壓力。

觀察上周五盤面表現，類股跌多於漲，權值股中僅有大立光、台積電、中華電、玉山金等少數個股表現較為亮眼，拖累台股再次重挫。而漲價的矽晶圓、被動元件、MOSFET、記憶體等族群在籌碼凌亂下，股價依舊疲弱，至於蘋概股如 GIS-KY、可成、台郡等在市場擔憂後續動能下，研判短線難有大行情表現，整體電子股表現相對不佳。然而，具有政策題材加持的生技與風電族群表現強勁，包含旭富、大江、健亞以及上緯、永冠、世紀鋼等，還有紡織股的聚陽、儒鴻、豐泰、如興等也相對抗跌，研判在電子股承壓的情況下，短線以塑化、紡織、生技等傳產股作為多方操作焦點。至於蘋概股、PCB、IC 設計、面板等族群仍持續看好，但在國際情勢影響下需留意強勢股回跌可能，操作宜擇優佈局低基期個股，盤面輪動仍以具有題材、旺季來臨且基本面優異的類股為主流。

