台股盤前─電子股仍為主流類股 但這些族群先要避開

台北股市今 (10) 日走勢可望在力守年線之下，由 10794 點成為大盤的中沈砥柱，證券分析師黃漢成指出，現階段的台股將由科技類股族群擔綱為大盤的主流類股，但市場對於包括記憶體族群因供需狀況的改變而出現營運極不利的狀況，是要避開的類股。

而美商蘋果預計 9 月 12 日發表新一代 iPhone 新機，但利多難以激勵台股走勢，證券分析師張陳浩指出，近期台股由生技、太陽能類股出頭表態向上，顯示台股缺乏明確主流帶頭衝鋒，主要是因目前台股市場籌碼凌亂，包括被動元件、整流二極體及矽晶圓等類股， 籌碼面在 8 月套牢者眾，也使得類股股價目前難有表現，甚至在被動元件個股等華新科 (2492-TW)、國巨 (2327-TW) 都面臨融資斷頭等壓力。。

而目前在已公布的蘋果供應鏈個股來看，各家營收月增率維持在 10% 的水準，大立光 (3008-TW) 8 月營收月增 3.34%，可成 (2474-TW) 8 月營收月增 11.3%，GIS-KY(6456-TW) 8 月營收月增 9.79%，TPK-KY(3673-TW) 8 月營收月成長 24.37%，華通 (2313-TW)8 月營收月增 9.41%，燿華電子 (2367-TW) 8 月營收月增 6.38%，台郡 (6269-TW)8 月營收 27.22 億元，月增幅達 14.23%。

但就整體產業鏈來看，目前以 PCB 上游的 8 月營收表現最整齊。各廠營收持續成長，上游玻纖業富喬 (1815-TW) 8 月營收也以 4.73 億元改寫歷史新高，月增 5.03%，年增 14.4%，在市場需求暢旺帶動下，達邁 (3645-TW) 及亞電 (4939-TW)8 月營收也創新高。亞電 8 月營收 2.28 億元，月增 22.22%，年增 47%，前 8 月營收 13.09 億元，年增 32.62%，達邁 8 月營收為 2.21 億元，月增 1.2%，年增 17.04%，累計前 8 月營收 15.86 億元，年增率 37.65%。

就上周六收盤的美股數據來看，道瓊工業平均指數收低 79.33 點或 0.31% 至 25916.54。Nasdaq 指數收低 20.18 點或 0.25% 至 7902.54。S&P 500 指數收低 6.37 點或 0.22% 至 2871.68。費城半導體指數收低 5.58 點或 0.41% 至 1360.77。

證券分析師張陳浩指出，台北股市持續弱勢整理，蘋概股包括鴻海 (2317-TW) 股價走勢再破底，拖累整體族群表現，台股今年難如往年 iPhone 新機發表前的熱烈走勢，前一交易日日盤中僅靠股王大立光小漲反應利多撐盤，不過盤勢仍在極大壓力。