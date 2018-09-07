台股績優生本益比遭下修 內憂外患利空夾擊 下周有機會短線反彈

台股今 (7) 日下跌 77.31 點、0.71%，終場收在 10846.99 點，成交值 1487.59 億元，成功守住年線。不過周線大跌 216.95 點，日、周線雙收黑，分析師認為，台股績優生本益比被「殺到地板上」，多數公司股價也下修，不過一旦美中貿易戰 2000 億美元關稅清單確定，下週可望利空出盡，有機會短線反彈，台股將在 10800 至 11000 點之間震盪。

第一金投顧董事長陳奕光分析，目前看來台股有四大利多，從期貨角度來看，台股到年底的遠期期貨都在 10800 點以上，對台股是強力支撐，摩台指外資仍守住月線，加上櫃買市場年線乖離率為 -7.93%，創今年新低，有助台股反彈，而政策上包括減稅、鬆綁壽險資金投資台股等，都可視為台股利多。

不過，陳奕光認為，外在利空因素，包括泛亞地區新興市場資金撤出，而美中貿易戰 2000 億美元關稅清單即將公布，未來日本、印尼都可能加入貿易戰，而外資從年初到 8 月底持續賣超逾 2000 億元，對台股都是利空。

陳奕光指出，內部利空因素，包含台股績優生本益比不斷被下修，像是被動元件、矽晶圓及記憶體等族群，恐牽連其他業績表現不佳的股票，股價也面臨下修壓力，他形容，就像是「狗與主人」理論，現在台股是狗牽著主人跑。

此外，陳奕光認為，不少散戶在大盤高點時套牢，只要有一檔股票觸及跌停，就會引發多殺多的蝴蝶效應，在被動元件、蘋概股及矽晶圓等族群都非常明顯，而短線累計 3000 多億元賣壓、融券張數 40 萬張，形成上有套牢、下有空單的形勢，當沖制度更打亂台股籌碼。

陳奕光表示，如果台股今年第 5 次跌破年線，在 10527 至 10800 點間將形成潛水超跌區，而台股目前股價跌破年線的上市櫃公司超過 1000 家，股價超過 100 元以上的不到 200 家，不管是櫃買市場或是台股集中市場，大戶紛紛調節持股，很多散戶看著台積電、大立光股價走揚，自己手上股票一動不動，儼然是「一個市場，兩個世界」。

整體而言，陳奕光認為，台股下週趨勢利空大於利多，不過美中貿易戰 2000 億美元關稅清單本週末前可能公布，加上櫃買市場年線乖離率來到今年新低，下週台股可能利空出盡，出現短線反彈，未來關稅正式實施後，通膨增加，股市將優先受惠，預估下週台股將在 10800 至 11000 點間震盪。