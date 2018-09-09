外幣單標信用卡中國境內將不能使用 部分卡仍可透支提現

近日，多家中資銀行陸續發布公告稱，今後VISA、萬事達、JCB等外幣境外卡品牌單標識信用卡產品僅限在中國境外(含港澳台)使用，中國境內將不能使用這類信用卡。而此前，這類信用卡可以在中國的星巴克等商戶消費，可以綁定代扣代繳業務，也可以在發卡行的ATM機上提現、還款。專家解釋，其實外幣單標卡在境內使用原本就屬越界操作，今年各家銀行規範了管理，持卡人也不能繼續享受銀行打“擦邊球”帶來的便利了。

部分卡仍可透支提現

8月初，王先生收到某國有銀行發來的短信，內容是“根據中國人民銀行《2018年商業銀行支付結算工作要點》的通知，我行發行的VISA、萬事達、JCB單標識信用卡(卡面無銀聯標識)僅限在中國境外(含港澳台)使用。我行將關閉以上信用卡的境內使用功能(還款除外)。如您已綁定ETC等代扣業務，請及時更換卡片。”王先生2014年申辦了該行一張以4691開頭的VISA美元單標識足球世界杯信用卡，授信額度折合人民幣8700元。去年他聽說用這張卡綁定ETC加油可享優惠，便辦理了該業務，每期自動扣款，扣人民幣，還人民幣，還款時用綁定的該行借記卡自動還款。看到銀行短信，王先生不禁皺起眉頭。“為什麼好好的突然不能用了？早知如此就換張卡綁ETC了。”

持有該行萬事達單標美元信用卡的趙小姐也收到了同樣的短信。“我本來沒註意手機短信。上周有一天去星巴克買咖啡，刷卡時提示超出額度，可當時的額度明明足夠。我給銀行客服打電話才知道這事。”隨後，趙小姐在該行的ATM機上嘗試提現，發現仍然可以透支提現人民幣，也可以用人民幣現金還款。她又通過該行手機銀行，用該行借記卡給這張信用卡還款也成功了，但用支付寶、微信或京東支付還款則顯示交易失敗。“客服跟我說，上面有指示，透支提現功能很快也要關閉了，那時候這張卡在國內就徹底不能用了。”

“外卡內拋”一直屬違規操作

銀行卡市場資深研究人士董崢解釋，銀行卡有內卡和外卡之分。中國境內銀行發行的信用卡，無論發卡行是中資行還是外資行，都屬於內卡，而境外銀行發行的，比如花旗銀行紐約分行、中國銀行悉尼分行發行的信用卡，屬於外卡。實際操作中，原本應通過銀聯系統進行結算的內卡，而錯誤地被認為是在國外消費，“拋”到外卡組織進行國際清算，之後又回到發卡行進行貨幣轉換之後再清算，這種錯誤操作在業內被稱為“外卡內拋”。

記者了解到，隨著走出國門看世界的中國人越來越多，中資銀行外幣境外卡品牌單標識信用卡的發卡量逐年增加。然而另一方面，中國的支付清算市場尚未對外開放，VISA、萬事達、JCB、美國運通等境外卡組織在中國不具有轉接清算資質，只能以服務組織而不是卡組織的身份與各家中資銀行合作。在這一背景下，許多中資銀行和外卡組織明知故犯，“外卡內拋”的情況屢見不鮮。

“今年央行發布了《2018年重點抽查工作指導意見》，重申境外清算組織的外幣單標信用卡產品使用場景僅供境外消費使用，境外地區包括中國港、澳、台地區，所以各家銀行不得不清理自查。外國人持外卡來中國旅遊仍可以在受理外卡的商戶，比如五星級酒店、購物中心或景點刷卡消費，不受影響。”

雙標卡不受影響

除了上述VISA單標識信用卡，王先生還持有該行一張卡號以46開頭VISA、銀聯雙標識的歐元信用卡。銀行的人告訴他，這張卡雖然不是以銀聯卡的62開頭，但在國內消費、取現時走銀聯通道，在國外消費時才走VISA通道，所以在國內、國外仍照常使用。不過現在各家銀行已經不再發行外卡組織和銀聯同在一張卡面上的雙標卡了，這張雙標卡到期後，銀行會主動給王先生換成一式兩張套卡，一張VISA、一張銀聯，雙標卡以後就逐漸退出舞台了。

王先生看著手中那張在國內已經不能刷的VISA世界杯卡，對記者說：“其實原本辦卡的時候，理財經理就對我說過，這張卡主要還是在境外使用有優惠，在境內能刷的地方很少，透支和還款也只能通過他們本行渠道。我當時為了安全想再辦張額度低一些的VISA卡，看上面印的金光閃閃的大力神杯很漂亮，就申請了。”這位每年都要出國玩幾次的旅行達人介紹，現在銀聯卡在海外尤其是亞洲國家的優惠力度非常大，他經常在能刷UnionPay（銀聯）的地方使用國內的工資卡消費，比同行刷VISA卡更省錢。

來源：北京日報 記者：張品秋

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