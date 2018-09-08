中國證監會將持續加強私募基金監管力度 嚴厲打擊違法違規行為

中國證監會周五表示，將持續加強私募基金監管力度，對私募基金業存在的各類違法違規行為進行嚴厲打擊，通過強有力的監管執法和責任追究，督促各類私募機構及從業人員堅持合法經營，增強合規意識，重視風險防範，促進私募基金業健康發展，保護投資者合法權益。

證監會新聞發言人常德鵬在例行新聞發布會上指出，部分私募機構及其從業人員合規觀念薄弱，風控機制流於形式，過分追逐短期收益，屢屢踩踏市場紅線，有的甚至公然實施操縱市場、內幕交易、利用未公開信息交易等違法行為，不嚴懲不足以糾偏，不重處不足以保障這一行業的健康長遠發展。

“私募基金投資行為必須依法合規，絕不能“任性而為”。”他說。

他並表示，近年來，隨著私募基金行業的快速發展，各類私募基金在股票二級市場中的參與度越來越高，私募基金產品出現在上市公司前十大股東名單中的現象已並不鮮見。與其他機構投資者相比，私募基金有杠桿率高、產品結構覆雜、透明度偏低等特點，如不強化監管，就不能有效防範這類主體可能誘發的市場風險。

路透北京9月7日

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