【富蘭克林華美】台股區間震盪 蘋概旺季來臨續為多方動能

美國科技股連日收黑，台股 7 日盤面由半導體、光學權值勉力撐盤，難抵主要個股調節力道，盤中一度大跌百點，至尾盤跌幅收斂，加權指數終場下跌 77 點收 10,846 點，櫃買指數則再以長黑破底，更為弱勢。

富蘭克林華美投信表示，近期半導體權值走勢強勁，但創高表現未帶起族群效應，在缺乏主流題材股下，面對區間上緣回檔壓力以及美中貿易變數干擾，多方施力空間有限，櫃買指數重挫更顯示內資偏觀望立場。時間接近年底，加權指數走勢是市場操作重點，而個股震盪加劇，目前盤面基調若延續則不利高波動個股表現，近期操作宜偏保守。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，加權指數 11,000 點以上壓力明確，10,500 點附近回推則為震盪區間下緣，但仍不能排除修正過程中再遇國際市場利空，造成跳空破線的可能，預估短期內美中貿易摩擦不會告一段落，持續觀察對台灣廠商的影響，考量美方對中課稅細節、中方反擊手段皆是不確定因素，短期市場干擾仍大，建議謹慎留意利空衝擊。

展望後市，周書玄指出，電子股進入傳統旺季，蘋果題材逐漸發酵，今年以來台灣外銷表現佳，但其中包括為應對電子零組件漲價、美中貿易關稅變數的提前下單情形，未來外銷價量表現能否續強，端看進入 9 月後蘋果訂單情形。蘋果新機發表在即，供應鏈出貨逐漸進入高峰，將陸續反映在 8 月後的營收表現，如能開出佳績，供應鏈可望吸引資金目光。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，蘋果新產品即將亮相，推估本次將包括手機、筆電、智慧型手錶與平板，其中 LCD 版本 iPhone 是觀察指標，目前市場普遍認為價格應可擁競爭優勢，如銷量符合甚至是優於預期，有利蘋概股向上動能。考量目前台股盤勢，蘋果新機題材或為市場操作重點，建議觀察具短期營收動能半導體、光學權值，在外資未有撤出新興市場壓力下，後市仍值得期待。

不過亦須留意蘋概股股價面對營收利多不漲，以及零組件價格調整對第 3 季獲利影響情形，在蘋果壓低成本下，目前蘋果供應鏈零組件價格調整約在兩成左右，或影響台廠獲利，須留意第 3 季財報變數。

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