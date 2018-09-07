元太攜手富士通半導體 搶進日本便利商店物流市場

元太 (8069-TW) 今 (7) 日宣布，與富士通半導體合作打造無電池電子紙標籤參考設計，鎖定日本連鎖便利商店物流市場；總經理李政昊表示，預計將在日本境內導入電子紙物流標籤解決方案取代傳統的紙質標籤。

李政昊指出，電子標籤是很早就有的市場，最早大家是用 STN，元太則是電子紙，4 年前剛跨足這個市場時，市占率只有 2%，目前市占率己達 65%，外資分析師認為，預估到 2020 年，電子標籤年複合成長率達 44%。

李政昊強調，4 年來做電子標籤發現一個很重要的問題希望解決，就是電子標籤不需要用電池，這幾年開始開發不需要電池來傳輸資料跟充電標籤，未來希望標籤不需要裝電池，而是透過 RF 去傳資料及供電，讓標籤不需要電池，也不需要更換電池。

他表示，與富士通半導體的合作，採用元太低電壓電子紙模組、及富士通半導體鐵電隨機存取記憶體 (FRAM) 的 UHF RFID LSI 產品，共同打造無電池電子紙標籤應用。

李政昊指出，創新的無電池標籤應用由生態圈夥伴共同開發，包括元太、富士通半導體及日本凸版印刷公司 (Toppan Printing)，這項電子標籤解決方案可在 20 公分的距離傳輸資料，可實現即時更新標籤顯示資訊，且不受資料儲存限制。

李政昊強調，無電池的電子紙標籤解決方案將應用在物流標籤、電子紙識別證、身分證，或電子貨架標籤上；這次推出的電子紙物流標籤結合無電池與能源採集 (energy harvesting) 等兩項節能技術趨勢，期望運用這項解決方案幫助物流產業優化管理。

他表示，日本連鎖便利商店已熟知電子紙顯示器對友善環境發展的價值，預計將在日本境內導入電子紙物流標籤解決方案，取代傳統的紙質標籤。