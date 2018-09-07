【華冠投顧】盤後分析：過度恐慌 留意利空出盡

劉彥良 分析師

擔憂貿易戰和貨幣危機，台股本周下跌近 2%，上櫃指數更重挫 4.4% 失守前低，背後的賣壓主要來自政府基金和散戶投資人，反觀外資在期、現貨上並沒有太大的動作。

被動元件再度成為重災區，管它營收創新高還是本益比很低，千萬別忽視政府基金和大戶持續賣股的決心，國巨 (2327) 和華新科 (2492) 今天雙雙重挫破底宣告反彈行情正式結束。早在 8/27 節目中就明確提醒投資朋友「見好就收」，700 元的國巨、310 元以上的華新科一定都出得到，可惜融資偏偏在這週才持續增加，也就是說反彈都近尾聲了散戶才進場去搶反彈甚至不斷攤平，要小心後面再一波斷頭潮。

法人報告，有些是真利空、有些是假利空，必須輔以產業面的研究來對照。請大家要相信外資降評的 GIS-KY(6456) 果然持續破底。GIS-KY 的超音波屏下指紋辨識模組絕對是新技術新商機，但它不是唯一可以做的公司，同時還要面對光學式的競爭、人臉辨識取代指紋辨識、良率等問題，媒體過度樂觀的報導反倒害了投資朋友。

反觀昨天大跌的股王大立光 (3008)，我也在節目中分析它預期 9 月營收持平是假利空，產能滿載乃非戰之罪。目前大立光已經在大台中地區積極獵地，未來廠區要擴充現在的一倍，為的當然是多鏡頭的趨勢。今天共 1300 多家約 8 成的公司下跌，大立光反倒開低走高收最高，看看昨天的籌碼流向，就知道法人沒賣相法跟我一樣，倒是散戶買了一大堆認售權證使得自營商呈現賣超 160 張。

市場預期今晚美國將正式宣布對 2000 億美元中國進品商品加稅，既然國際股市先跌那麼下週就有機會利空出盡開始反彈。選股上建議投資朋友還是要往 8 月營收成長且法人偏多操作的方向才能相對穩健。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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