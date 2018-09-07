【倫元投顧】漲價概念-多殺多行情

◆盤勢分析

加權指數持續下跌來到年線 10801 點位置，被動元件、半導體矽晶圓兩大人氣族群成為主跌中心，績優股的持續走弱對市場信心衝擊頗大，由於該兩大產業是未來透明度最高者，越績優者越有賣壓，說明中長線持股有鬆動跡象，市場想要擺脫空方干擾，則該兩大族群能否進入止跌築底階段是關鍵。

從龍頭 2327 國巨來看，8 月營收創高顯示 MLCC 產業並未反轉，不過由於月增率從兩位數 (21.8%) 降至個位數 (8%)，引發市場聯想價格向上趨勢減緩；其實任何產品報價都一樣，不可能連續大成長，故現階段只能“以跌止跌” 來沉澱賣壓了。

此波由漲價概念股引爆的多殺多行情，必須要由漲價概念股止跌來終結，其中又以被動元件影響市場情緒最大，由於該族群的散戶多單比重較高，被動止跌才能穩住多殺多賣壓。

從盤面來看，今天是中小型股普遍大跌，顯示恐慌賣壓出籠，當市場出現此種現象時，通常好壞股都會一起下跌，而市場進入急跌趕底階段，融資餘額快速減肥；直到融資減肥告一段落才會大反彈，時間約 2~3 天。基於市場結構走向急跌趕底格局，除非弱勢股出現止穩，才能研判恐慌賣壓消除。

楊天迪 分析師

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