【日盛投顧】持續受中美貿易戰影響

◆盤勢分析

1. 美國將對中國 2,000 億美元商品加重課徵關稅，週五台股開低走低震盪，最高點 10,922 點未收復 5 日線（10,950 點）及 10 日線（10,990 點），最低點 10,807 點失守半年線（10,878 點）、季線（10,877 點）、月線（10,876 點）但守穩在年線（10,802 點）之上，終場指數下跌 77.31 點，跌幅 0.71%，收在 10,846.99 點，成交金額為 1,506.10 億元，大於 5 日均量（1,265 億元）及 20 日均量（1,228 億元）。三大法人合計賣超 27.16 億元：外資買超 10.28 億元、投信賣超 15.18 億元、自營商賣超 22.25 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤止穩。

（2）、均線：支撐為 10,700 點，壓力為 11,000 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（36）小於 50，短線整理。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、PCB、電競、工業 4.0、金融、生技、越概股、運輸、自行車等。

半導體、太陽能、生技、越概、原物料、金融相對抗跌

1. 半導體：2330 台積電是大盤的要角，IC 設計在本波反彈中相對強勢，相關個股包括 3034 聯詠、3141 晶宏、2458 義隆電、3035 智原、3227 原相、3443 創意、3661 世芯 - KY、5269 祥碩等。勝高 SUMCO 的北海道千歲廠產能受影響將有助維持矽晶圓供需吃緊的現狀，6182 合晶、6488 環球晶、3532 台勝科、3016 嘉晶短線受惠。

2. 太陽能：歐盟終止對大陸太陽能雙反措施，到期後不再延長，2406 國碩、3576 新日光、3514 昱晶、4934 太極近期相對強勢。

3. 生技：09/04-09/06 召開的行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 具短線題材，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4130 健亞、3176 基亞、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY 等。

4. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻等。

5. 原物料：週五塑化以 ABS1312 國喬、1319 台達化相對強勢，造紙可觀察 1906 寶隆、1904 正隆等，鋼鐵重點為 2013 中鋼構、2014 中鴻、2031 新光鋼等，1101 台泥、1102 亞泥大陸市況佳。

6. 金融：美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。