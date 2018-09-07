旺宏8月營收32.36億元 創近5個月新高

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (7) 日公布 8 月合併營收 32.36 億元，月增 6.2%，由於去年同期 NOR Flash 與 NAND Flash 大幅漲價，使去年營收基期較高，營收較去年同期衰退 5.9%，創近 5 個月以來新高；前 8 個月累計營收 242.33 億元，年增 24.3%。

展望下半年，旺宏總經理盧志遠日前在法說會上表示，目前產能利用率持續滿載，預期下半年出貨將一季比一季更旺盛，對第 3 季營收表現相當有信心，可望出現大幅成長，下半年毛利率也可望維持 4 成以上，甚至有機會再向上攀升，整體下半年獲利展望樂觀；NOR Flash 與 SLC NAND Flash 下半年價格預期也將持穩樂觀。

雖然美系外資最新出具報告中，對記憶體產業後市保守看待，認為價格下滑速度較預期快，並認為 NOR Flash 價格下滑態勢明確，不過，由於旺宏 NOR Flash 產品的客戶端，以車用與工業型等高端應用為主，價格目前並未出現跌價情況；NAND 部分雖受到美中貿易戰影響，需求不如預期，但價格目前持穩。

旺宏第 2 季受惠出貨量增，且產品組合中高階產品多、價格佳，加上匯兌收益與轉投資股利收入挹注業外表現，帶動第 2 季 5 項指標數字同創歷年同期新高，毛利率攀升至 45%，稅後純益 23.27 億元，年增 2.78 倍，每股稅後純益 1.3 元。