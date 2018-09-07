【華冠投顧】美國科技股重挫，台股跌破月，季線!被動元件，矽晶圓等破底!

美國科技股重挫，台股開低震盪走跌，指數下跌 77 點，10846 作收，成交量放大 1506 億元，價跌量增格局，日線連三黑，跌破月季線，周線下跌 216 點黑 K 棒。。

盤面焦點: 美國科技股重挫，記憶體晶片大廠美光科技，股價重挫 9.87%，今天華邦電 (2344) 股價重挫逾 9.4%，來到 14.45 元；南亞科 (2408) 也受到衝擊，一度跌停板最低來到 57.3 元。鴻海 (2317)遭外資看淡 5.8 吋 OLED 版 iPhone 出貨動能，今天股價一度下探 77.5 元，創近 22 個月以來新低。大立光 (3008) 8 月營收不如預期，股價開低後逆勢走高翻紅上漲 90 元，來到 4730 元，漲 1.94%；被動族群今天將參加外資券商所舉辦法人說明會，龍頭股國巨 (2327) 開低震盪走跌，一度跌停板 536 元再破底；華新科 (2492)，禾伸堂 (3026)等皆重挫破底。矽晶圓中美晶 (5483)，環球晶(6488)，台勝科(3532)，嘉晶(3016)，合晶(6182) 等重挫股價再破底。強勢個股焦點: 日成 - KY(4807)受惠於大客戶訂單回溫，8 月合併營收達 3.53 億元，年增率高達 109.48%，並創下歷史新高，跳空漲停。基亞 (3176) 細胞治療法上路商機爆發，已連續漲停 3 個交易日，今日突破半年線反壓。訊聯 (1784) 公司樂觀看待下半年營運，自體細胞治療新法驅動明年成長加速，今日一度亮燈漲停。健亞(4130)：無菌製劑生產 PMDA 實地查核過關，取得開拓日本市場有利位置，今日股價漲停板。

台股今日雖有台積電與大立光撐盤，仍續跌，首度跌破月線與季線，量能放大至 1500 億元，量能回升下，下周有機會出現跌破季線後的彈升，觀盤重點在被動元件與矽晶圓能否止跌。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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