【華冠投顧】新鉅科受惠光學屏幕指紋技術

上市櫃指數同時爆量下跌，大盤下跌 77 點爆出大量 1506 億，跌破月線、季線與半年線的支撐，直接回測年線後止跌，大盤可望在年線附近止跌回穩。另外，OTC 下跌 3.61 點跌幅 2.56%，爆出近期大量 371 億，跌破年初低點 136.88 點才止跌回穩，OTC 呈弱勢盤跌恐會再創今年新低點。

【個股分析】

(3630)新鉅科，新鉅科結盟丘鈦科技，共同合作開發 3D 感測及擴增實境 (AR)、虛擬實鏡(VR) 等相關鏡頭。新鉅科因過去長期與微軟合作經驗累積，在體感鏡頭應用上，累積結構光及 ToF（飛時測距）兩大技術，成為立足 3D 感測鏡頭的一大優勢，3D 感測鏡頭是今年智慧手機主流應用，隨著中國手機客戶擴大應用。另外，新鉅科鏡頭規格升級為匯頂光學 FOD 效能優於預期關鍵，相較於手機光學鏡頭或 3D 感測鏡頭，光學屏幕指紋鏡頭主要是放在觸控螢幕下方，為 2P 或 3P 組成的單顆鏡頭，必須具有大光圈、廣角 / 微距(超短焦)，在擷取影像後能快速且精準傳遞到感測器，透過演算法判讀解鎖。新鉅科今年下半年營運看俏，力拚本季轉盈。新鉅科融券放空持續增加，有機會成為軋空股。

(2049) 上銀，宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。上銀預估全年合併營收 300-310 億元，有機會賺逾二個資本額。股價由高點修正已超過 4 個多月，股價腰斬跌幅已滿足，底部震盪反覆打底，底部即將完成，多頭隨時可能發動攻擊。

(6153) 嘉聯益，觀音新廠主要就是為了生產蘋果手機用 LCP 基材軟板天線，該廠獲蘋果資金、設備奧援，對嘉聯益而言是正面助力，法人預估，第 3 季起投入生產後，該廠將貢獻嘉聯益單月營收達 10 億元以上，今年可望出現單月營收 20 億元以上歷史新高紀錄。股價創高後回檔跌到半年線止跌，然後反彈到季線止漲後又回檔，跌到 7 月的前波低點位置止跌打底，有機會打出第二隻腳。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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