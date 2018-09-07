台股盤後—鴻海破底 散戶多殺多 周線大跌216點

美中貿易戰 2000 億美元關稅清單公布在即，台股今 (7) 日下跌 77.31 點、0.71%，終場收在 10846.99 點，成交值 1487.59 億元，雖然守住年線，但週線大跌 216.95 點。分析師認為，昨日美股費城半導體大跌，導致大盤科技股同步走弱，而不少散戶在大盤高點套牢，只要中小型股觸動跌停，就會出現多殺多蝴蝶效應。

電子三雄中台積電受惠轉單等利多消息，今日漲逾 1 %，大立光雖然 8 月營收不如外界預期，今日仍上漲近 2%，不過蘋概股、被動元件、矽晶圓、半導體、DRAM 等族群拖累，終場仍下跌 77.31 點，失守年線。

蘋概股中由鴻海率先走跌，終場收在 77.7 元，寫下近兩年新低，其他蘋概股如可成、GIS-KY、臻鼎 - KY、美律、嘉聯益、景碩等紛紛下跌，其中鎧勝 - KY 重挫半根跌停板，旺宏更一路跌停到收盤。

鴻海旗下集團子公司如樺漢、瑞祺電也受到牽連，一度觸及跌停，尾盤跌幅收斂，就連在中國 A 股掛牌的 FII 也受到影響，同步走跌。

被動元件族群雖然營收亮眼，不過今日龍頭大廠國巨同樣一度亮燈跌停，華新科、奇力新、大毅跌幅都在 7% 以上。

日本北海道地震，傳出矽晶圓有轉單效應，但環球晶、台勝科開高後也走弱，尾盤收跌 8% 以上。記憶體族群華邦電、南亞科則重挫 9%。